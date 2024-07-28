В Башкирии сняты с контроля 10 ситуаций по дождевому паводку

По состоянию на 10:00 28 июля в Башкирии обстановка с дождевым паводком существенно улучшилась. По данным пресс-службы МЧС по региону, с контроля сняли 8 ситуаций в Белорецком и Баймакском районах, и еще две ситуации в Сибае.

Фото №1 - В Башкирии сняты с контроля 10 ситуаций по дождевому паводку

Однако пока на контроле остаются 18 ситуаций, которые связаны с подтоплениями придомовых территорий и размытием дорог в Абзелиловском, Баймакском, Бурзянском, Белорецком, Учалинском, Салаватском и Мелеузовском районах региона.  

В настоящее время угрозы затоплений нет, подчеркнули в ведомстве.

Продолжаем круглосуточный мониторинг за контролем прохождения опасных и неблагоприятных погодных явлений. По всем обращениям жителей о подтоплении осуществляется точечное реагирование оперативных групп МЧС по РБ. С жителями организовано постоянное взаимодействие и информирование о мерах безопасности. Пострадавших нет. В МЧС по РБ в круглосуточном режиме работает оперативный штаб. Ситуация находится на контроле. 

Пресс-служба МЧС по РБ

Фото: МЧС по РБ

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