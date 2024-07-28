В Башкирии сняты с контроля 10 ситуаций по дождевому паводку

По состоянию на 10:00 28 июля в Башкирии обстановка с дождевым паводком существенно улучшилась. По данным пресс-службы МЧС по региону, с контроля сняли 8 ситуаций в Белорецком и Баймакском районах, и еще две ситуации в Сибае.
Однако пока на контроле остаются 18 ситуаций, которые связаны с подтоплениями придомовых территорий и размытием дорог в Абзелиловском, Баймакском, Бурзянском, Белорецком, Учалинском, Салаватском и Мелеузовском районах региона.
В настоящее время угрозы затоплений нет, подчеркнули в ведомстве.
Фото: МЧС по РБ