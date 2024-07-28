В Башкирии сняты с контроля 10 ситуаций по дождевому паводку

Продолжаем круглосуточный мониторинг за контролем прохождения опасных и неблагоприятных погодных явлений. По всем обращениям жителей о подтоплении осуществляется точечное реагирование оперативных групп МЧС по РБ. С жителями организовано постоянное взаимодействие и информирование о мерах безопасности. Пострадавших нет. В МЧС по РБ в круглосуточном режиме работает оперативный штаб. Ситуация находится на контроле.

Пресс-служба МЧС по РБ