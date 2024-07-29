В Башкирии начало рабочей недели будет теплым и дождливым

В Башкирии в ближайшие несколько дней сохранится дождливая погода. Об этом сообщают специалисты Башгидрометцентра.

По их данным, сегодня в некоторых районах республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер западный умеренный. Дневная температура воздуха – от +17 до +22 градусов.

Завтра, 30 июля в регионе пройдут кратковременные дожди, ливни и грозы. Ветер западный умеренный. Ночью +11, +16, днем тепло – от +21 до +26 градусов.