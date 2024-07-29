В Белебее благоустроили территории по программе «Башкирские дворики»

В Белебее благоустроили площадки у четырех домов. Полностью заасфальтировали дворовые проезды, тротуары и автомобильные парковки, установили современное освещение, создали уютные зоны отдыха, а также посадили зеленые насаждения. Осталось установить скамейки и урны у подъездов. Привели в порядок придомовые территории в рамках республиканской программы «Башкирские дворики».
Напомним, проект инициирован главой республики в 2019 году. За пять лет по этой программе благоустроили почти 1400 дворов. В этом году появятся более 3,5 тыс. новых парковочных мест, установят 120 детских и спортплощадок, а также более 700 камер видеонаблюдения.