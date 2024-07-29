В Уфе прошли торжественные мероприятия в честь Дня ВМФ

В уфимском парке Победы прошла торжественная церемония в честь Дня Военно-морского флота, на которой представителям каждого флота раздали по арбузу. К слову, традиция зародилась в республике более 10 лет назад и символизирует уверенность и безопасность в том, что главную летнюю ягоду уже можно употреблять.

На торжественном мероприятии собрались ветераны ВМФ, участники СВО, воспитанники военно-патриотического клуба, представители власти, ветеранских и общественных организаций, жители и гости Уфы. Активистов наградили благодарственными письмами за участие в военно-патриотическом воспитании молодежи, сборе и доставке гумпомощи.