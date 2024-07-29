Фонд «Защитники Отечества» начал прием обращений через «Госуслуги»

Заявка в несколько кликов и без выходных. В июле в Фонде «Защитники Отечества» внедрили сразу несколько новшеств, которые призваны улучшить качество работы организации. Записаться на приём, например, теперь можно в интернете, а в офис прийти или позвонить в любой день недели.

Достаточно и пяти минут. Возможность обратиться в фонд «Защитники Отечества» через «Госуслуги» подключили в июле. Пока заявок не так много, но это лишь вопрос времени, уверены в фонде. К новшеству быстро привыкнут. Ну а сотрудники тем временем продумывают, что еще внедрить для удобства не только клиентов, но и социальных координаторов.

Всё для максимального удобства и комфорта бойцов и членов их семей. Даже график работы с июля сделали ежедневным, без выходных. За 14 месяцев работы в филиал фонда в Башкортостане поступило 55 тыс. обращений. На первом месте по количеству запросов — медицинская и психологическая реабилитации, следом — юридические вопросы. Супруга участника СВО Венера Абакумова обращается в фонд уже в 10 раз. Говорит, что всегда помогают.

Один из важных вопросов — трудоустройство ветеранов. Кавалер ордена Мужества Олег Муфтахутдинов — бывший боец ЧВК «Вагнер». Участвовал в битве за Бахмут, где потерял руку. Вернувшись на гражданку, обращался в фонд за помощью, где ему и предложили войти в ряды социальных координаторов.

И теперь он сам помогает военнослужащим и их семьям в решении многих вопросов. А еще Олег, несмотря на травму, ведёт активный образ жизни. После демобилизации всерьёз увлёкся спортом — метанием ножей — и даже принял участие в чемпионате.