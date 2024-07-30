В Белебее волонтёры плетут масксети для участников СВО

В Белебее матери участников СВО вместе с волонтерами плетут маскировочные сети. Готовят в городе такие покрытия с самых первых дней СВО. Уже сплели более 10 тысяч квадратных метров. Сейчас делают разноцветные полотна.
Сложность плетения и заключается в «распятновке». Эти узоры не должны быть похожи на заводской принт на ткани, чтобы впоследствии слиться с местностью. Ленточки режут не только из спанбонда, но и из белорусской пленки. Маскировочные сети из этого материала больше ценятся бойцами. Их используют для защиты техники.
Сейчас порядка 26 сетей находятся на этом складе. Их планируют отправить осенью с очередным гумконвоем из района. Пока склад потихоньку заполняется домашними заготовками, инструментами, медикаментами и предметами первой необходимости. Сбор гуманитарной помощи осуществляют волонтёры движения «СВОих не бросаем».