В уфимском аэропорту участники СВО могут регистрироваться на рейс без очереди

В Международном аэропорту «Уфа» для участников спецоперации доступна регистрация на рейс вне очереди на стойках бизнес-класса, Drop-off или основных стойках, которые выделены на конкретные рейсы.

Как сообщает пресс-служба уфимской авиагавани, для этого участнику СВО достаточно предъявить любой документ, подтверждающий его участие в спецоперации на Украине. Кроме того, эти лица могут пройти предполетный досмотр в приоритетном порядке.

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.