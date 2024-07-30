Вадим Харисов из Уфы рассказал о подготовке к Международной химической олимпиаде

Через нашу Ассоциацию наставников олимпиадного движения я узнал о химии и в целом об олимпиадах. Начались занятия с наставниками. Принял участие в республиканской олимпиаде юниоров по химии, в которой я стал победителем. После этого я понял, что есть какие-то перспективы, и начал усиленно готовиться.

Вадим Харисов, победитель Международной олимпиады по химии в Саудовской Аравии