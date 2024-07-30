Вадим Харисов из Уфы рассказал о подготовке к Международной химической олимпиаде

Вадим Харисов из Уфы стал победителем Международной химической олимпиады в Саудовской Аравии. Это его четвертая золотая медаль, до этого он становился лучшим в Швейцарии, Казахстане и Китае. Об этом в соцсетях рассказал Глава Башкортостана.

Вадим Харисов в этом году окончил предуниверсарий УГНТУ – Республиканский инженерный лицей-интернат. Как отметил Радий Хабиров, секрет успеха одарённого школьника – в большом таланте и системной подготовке в Ассоциации наставников олимпиадного движения. Наставником Вадима Харисова был доцент кафедры общей химии Башгосмедуниверситета Айнур Гумеров.

Через нашу Ассоциацию наставников олимпиадного движения я узнал о химии и в целом об олимпиадах. Начались занятия с наставниками. Принял участие в республиканской олимпиаде юниоров по химии, в которой я стал победителем. После этого я понял, что есть какие-то перспективы, и начал усиленно готовиться.

Вадим Харисов, победитель Международной олимпиады по химии в Саудовской Аравии

Этим летом выпускнику пришлось решить важный вопрос, куда поступить. В итоге школьник подал документы в Уфимский нефтяной технический университет, входящий в Евразийский НОЦ. Для таких умных, целеустремленных, готовых двигать науку вперед ребят центр и был создан, написал в посте Радий Хабиров.

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