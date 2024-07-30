Для уфимки роман с иностранцем закончился потерей 7 млн рублей

По информации пресс-службы МВД по Башкирии, 37-летняя жительница Уфы познакомилась в мессенджере с иностранцем. Их романтические отношения продолжались почти четыре месяца, пара строила совместные планы. И чтобы их осуществить, возлюбленный предложил женщине хорошо заработать на инвестициях.

Уфимка доверяла своему мужчине и сразу же согласилась. На неустановленные банковские счета она перевела порядка 7 млн рублей, 3 млн из которых – кредитные средства, еще 4 – ее личные сбережения.

«Влюбленный» иностранец оказался аферистом и после получения денег перестал выходить на связь. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.