В Правительстве Башкирии обсудили ликвидацию последствий дождевого паводка

До 1 ноября в Башкортостане должны разработать долгосрочную программу обеспечения безопасности гидротехнических сооружений. В правительстве республики обсудили вопросы ликвидации последствий дождевого паводка. Норма осадков в 2-3 раза превысила месячную норму, а уровни рек выросли до 2 м.

Больше всех досталось Зауралью. Размыв дорог, разрушение мостов, подтопление придомовых территорий и домов. Руководству региональных министерств, ведомств и администраций муниципалитетов было поручено провести в короткие сроки обследование дорог, мостов и гидротехнических сооружений, в том числе бесхозных.