В Уфе бойцам СВО вручили удостоверения «Ветеран боевых действий»

Удостоверения «Ветеран боевых действий» получила группа бойцов, проходивших службу в ЧВК «Вагнер». Документы им вручили первый заместитель руководителя администрации главы республики Азат Бадранов и руководитель филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Гульнур Кульсарина.
Ранее у бойцов были сложности с оформлением официальных документов. Сейчас этой работой занимается фонд «Защитники Отечества». Общими усилиями бойцам удалось обрести статус ветеранов, который дает ряд льгот.
Некоторые из ветеранов прошли горячие точки еще до начала специальной военной операции. Есть и награжденные ранее государственными наградами Башкортостана, в том числе медалями Шаймуратова. Руководство региона вместе с госфондом помогает ветеранам с прохождением реабилитации и трудоустройством.