Действительно, включайтесь в военно-патриотическую работу, она важна и нужна. Тут ещё не у всех медали Шаймуратова, я смотрю, поэтому в работу включайтесь, будем поддерживать друг друга. В Уфе бойцам СВО вручили удостоверения «Ветеран боевых действий».

Азат Бадранов, первый заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан по внутренней политике