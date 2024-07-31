В реках Уфы повысится уровень из-за сброса воды с водохранилища

В связи с обильным выпадением осадков и увеличением сброса воды с Павловского водохранилища в ближайшие дни уровень воды в реках Уфы может повысится. Об этом информирует пресс-служба Управления гражданской защиты города.

Сообщается, что может перелить дороги, которые ведут к садовым товариществам в Дёмском районе столицы: «Озон», «Козарез» и «Альбатрос». Кроме того, ожидается перелив дороги между населенными пунктами Козарез и Романовка Ленинского района.

В ведомстве заверили, что на всех опасных участках ведется мониторинг обстановки по дождевому паводку, ситуация находится на контроле.