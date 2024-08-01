В Уфе во время тушения пожара в квартире обнаружено тело мужчины

Минувшей ночью в экстренные службы поступило сообщение о том, что в Уфе на улице Цюрупы случился пожар в многоэтажке. По данным пресс-службы МЧС по региону, на момент прибытия на место огнеборцев в квартире на 7 этаже горело домашнее имущество.
Из зоны задымления в спецмасках пожарные вывели 7 человек, двое из которых – дети. Самостоятельно эвакуировались еще 15 жильцов дома. К сожалению, во время тушения на кухне было обнаружено тело 60-летнего мужчины.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, причины и обстоятельства произошедшего установит дознаватель МЧС России.
Фото: МЧС по РБ