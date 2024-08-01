В Башкирии сняли с контроля 12 ситуаций, связанных с подтоплениями

В связи с улучшением обстановки в Башкирии за минувшие сутки с контроля сняты 12 ситуаций с подтоплениями территорий в 6 муниципальных образованиях, информирует МЧС по региону. В настоящее время ситуация стабилизировалась в Белорецком, Дуванском, Мелеузовском, Караидельском, Бурзянском и Учалинском районах.

Однако на контроле спасателей пока остаются 4 ситуации, связанные с подтоплением трех дорог в Стерлитамакском районе и в самом Стерлитамаке. Подтоплений домов и придомовых территорий не зафиксировано.

Отметим, по информации Башгидрометцентра, в ближайшие несколько суток интенсивность осадков в республике будет снижаться.

В пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС сообщили, что ведется непрерывный мониторинг сброса воды на водохранилищах. В связи с увеличением притока к Павловскому водохранилищу вырос уровень воды на реке Уфе.