На Павловском гидроузле введён режим «Паводок»

На 31 июля фактический уровень водохранилища составил около 140 м по Балтийской системе. Ранее Управление гражданской защиты Уфы сообщило о том, что ожидается подъем рек вокруг столицы. Есть риск перелива дорог, ведущих к СНТ «Козарез», «Альбатрос» и «Озон», а также дороги между Козарезом и Романовкой.