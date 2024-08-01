На Павловском гидроузле введён режим «Паводок»

На Павловском гидроузле из-за обильных осадков и увеличением водности рек второй раз за июль ввели режим «Паводок». Уровень водохранилища поддерживается в параметрах, согласованных с регулирующими ведомствами.
На 31 июля фактический уровень водохранилища составил около 140 м по Балтийской системе. Ранее Управление гражданской защиты Уфы сообщило о том, что ожидается подъем рек вокруг столицы. Есть риск перелива дорог, ведущих к СНТ «Козарез», «Альбатрос» и «Озон», а также дороги между Козарезом и Романовкой.