В Башкирии на Павловской ГЭС продолжаются работы в режиме «Паводок»

Работы на Павловской гидроэлектростанции проходят в штатном режиме, об этом в интервью телеканалу БСТ рассказал главный инженер. На гидроузле сохраняется режим «Паводок» из-за увеличения водности рек и обильного выпадения осадков. Первая волна продлилась в начале этого месяца, вторая началась 28 июля.

По сравнению со средними многолетними значениями, в водохранилище приток воды увеличился в пять раз. На сегодняшний день объём расхода примерно равен объёму притока — гидроузел работает на транзит прибывающей воды.