В Башкирии на Павловской ГЭС продолжаются работы в режиме «Паводок»

Работы на Павловской гидроэлектростанции проходят в штатном режиме, об этом в интервью телеканалу БСТ рассказал главный инженер. На гидроузле сохраняется режим «Паводок» из-за увеличения водности рек и обильного выпадения осадков. Первая волна продлилась в начале этого месяца, вторая началась 28 июля.
По сравнению со средними многолетними значениями, в водохранилище приток воды увеличился в пять раз. На сегодняшний день объём расхода примерно равен объёму притока — гидроузел работает на транзит прибывающей воды.
Между тем в Башкортостане за сутки сняты с контроля 12 ситуаций в шести муниципалитетах: Белорецком, Дуванском, Мелеузовском, Караидельском, Бурзянском и Учалинском районах. А вот подтопленные дороги в Стерлитамакском районе и в самом Стерлитамаке остаются под наблюдением. В Уфе зафиксирован перелив дороги, ведущей в садовые товарищества «Казарез» и «Альбатрос».