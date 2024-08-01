Пенсионеры Башкирии могут получить накопления по-новому

Управляющий Отделением Социального фонда России по Башкирии Фаниль Вахитов рассказал в эфире программы «Салям» об изменениях в части выплаты пенсионных накоплений. Те, кто обратился за получением накоплений после 1 июля 2024 года, получат её по-новому.
Напомним, накопительная пенсия выплачивается дополнительно к страховой. Она формируется за счет взносов работодателя именно на накопительную часть и дополнительных страховых взносов по программе государственного софинансирования, за счет инвестиционного дохода, средств маткапитала.
Пенсионные накопления теперь можно получить либо единовременно, либо ежемесячно в виде накопительной пенсии. С 1 июля тип выплаты определяется в зависимости от величины общероссийского прожиточного минимума пенсионера – в 2024 году это 13 290 рублей.
Если расчетный размер накопительной пенсии – 10% и менее от величины этого прожиточного минимума (1 329 рублей), назначат единовременную выплату. Если больше – накопительную пенсию.