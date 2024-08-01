Пенсионеры Башкирии могут получить накопления по-новому

Управляющий Отделением Социального фонда России по Башкирии Фаниль Вахитов рассказал в эфире программы «Салям» об изменениях в части выплаты пенсионных накоплений. Те, кто обратился за получением накоплений после 1 июля 2024 года, получат её по-новому.