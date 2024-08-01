В Башкирии волонтёры продолжают помогать бойцам СВО

Волонтёрские штабы имени Минигали Шаймуратова по всей республике продолжают работу для помощи бойцам, участвующим в спецоперации. Во Дворце молодёжи Октябрьского несколько десятков неравнодушных жителей занимаются плетением паракордных браслетов, изготавливают свечи, собирают посылки для солдат и сами отправляют на передовую.

Чему-то новому здесь учатся даже пенсионеры. В штабе имени Шаймуратова, расположенном в Дворце молодёжи Октябрьского, «серебряные волонтёры» плетут браслеты выживания из прочной веревки паракорд. При необходимости он расплетается за считанные секунды, и в руках бойца оказывается крепкий шнур длиной около 5 метров. С его помощью можно вытащить раненого в случае отсутствия стропы или носилок, закрепить груз и решить многие другие задачи.

Многие раньше не занимались рукоделием, а решились стать волонтёрами из чувства долга. Венера Юроиц пришла в штаб в 2018. В прошлом году её брат отправился на фронт, но домой он так и не вернулся.

Помимо «серебряных волонтёров» в работе штаба активно принимает участие молодёжь Октябрьского. Собирают посылки, изготавливают окопные свечи. Также материально поддерживает и Уфимско-Табынское казачье общество.

Взамен волонтёры не просят ничего. Но получают огромную благодарность от тех, кому их помощь так необходима. Бойцы из Башкортостана регулярно списываются и созваниваются со своими тыловыми соратниками. Кроме того, некоторые волонтёры решили отдать дань Родине и отправились на передовую выполнять боевые задачи.