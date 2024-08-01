В Башкирии исследуют зерно для экспорта в 40 стран мира

Россельхознадзор проводит обязательный государственный мониторинг пшеницы. Специалисты проверяют пробы на наличие насекомых-вредителей, семян сорных растений, патогенных грибов и на другие отклонения от нормы. В лаборатории в Чишминском районе Башкортостана исследуют зерно для экспорта в 40 стран мира.

Если на этапе приема зерна сотрудники башкирской испытательной лаборатории еще знают, откуда его привезли, то во время самого исследования эта информация зашифрована. Все ради объективных результатов анализов. После присвоения индивидуального номера сейф-пакет передают в химико-токсикологический отдел.

Это рассев лабораторный. Прибор отсеивает зерно в течение трех минут, чтобы определить степень его загрязненности. В этой партии вредителей не обнаружили. Но пшеницу все равно проверяют и по другим показателям: например, просеивают вручную, чтобы исключить механические повреждения и проросшие зерна. Всего их 15.

Наличие вредной примеси, влажность, сорная, зерновая примесь, как я сказала. Количество и качество клейковины, число падения, наличие зерен, поврежденных клопом-черепашкой. Марина Загвоздкина, ведущий специалист химико-токсикологического отдела башкирского филиала Всесоюзного научно-исследовательского института здоровья животных

В этом году к пшенице особое внимание. Согласно приказу Минсельхоза России, мониторинг мягких и твердых сортов осуществляется на государственном уровне. Его проводят в 66 субъектах страны, в том числе в Башкортостане.

Мы проверяем не только пшеницу. Пшеница сегодня проверяется бесплатно в рамках государственного мониторинга, а также мы исследуем и овес, и рожь, и ячмень, также масличные культуры. Ришат Кутлиматов, заместитель директора башкирского филиала Всесоюзного научно-исследовательского института здоровья животных

В первую неделю сбора урожая в лаборатории провели 448 экспертиз ста трёх проб продовольственной пшеницы. Это образцы от более чем семи с половиной тысяч тонн зерна, подготовленного аграриями для экспорта в Казахстан и Киргизию.