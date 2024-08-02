В Башкирии десантники прошли «Гонку героев» в День ВДВ

Вода, грязь и прыжок в бездну. Так День ВДВ отметили десантники, которые приняли участие в «Гонке героев» в парке «Патриот». Именно там сегодня проходят главные мероприятия по случаю праздника голубых беретов. Сотни ветеранов Воздушно-десантных войск вновь проверяли себя на прочность.

Где, как не на трассе «Гонки героев», десантникам показать себя во всей красе? Это не просто соревнование, а настоящее испытание на прочность. Участники преодолевали разнообразные препятствия: от крутых подъёмов и спусков до водных преград и грязевых ловушек. Но для вэдэвэшников, закалённых в самых сложных условиях службы, это стало отличной возможностью показать свои навыки и командный дух.

Среди участников – ветераны ВДВ. Кто-то демобилизовался недавно, но многие оставили службу позади два десятка лет назад. Несмотря на это, испытания прошли все. Десантники отмечают, что подобные мероприятия укрепляют боевое братство и помогают поддерживать физическую форму.

На состязания приехали десантники со всех районов республики. Многие с семьями, которые наблюдали за происходящим со смотровой площадки. Перед началом забега был небольшой дождь, что усложнило условия прохождения трассы. Впрочем, и пасмурная погода не омрачила праздник.