В Башкортостане отмечают День ВДВ

«Никто кроме нас». Главный девиз голубых беретов и стал основной для памятника, который открылся сегодня в Бирске. Под громогласное тройное «ура» и аплодисменты в небо запустили шары с флагом Воздушно-десантных войск. После минуты молчания в память о десантниках участники церемонии возложили цветы к подножию памятника.
Отметили праздник и в Сибае. В центре народной культуры и досуга ветеранам боевых действий вручили благодарственные письма.
Наградили и десантников села Садовый Хайбуллинского района. Жители почтили память тех, кто стоял на защите Родины. Участники были и остаются образцом героизма, стойкости и беззаветной преданности родной земле. Они все еще в строю, но продолжают служить уже своему району.