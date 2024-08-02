В Башкортостане отмечают День ВДВ

«Никто кроме нас». Главный девиз голубых беретов и стал основной для памятника, который открылся сегодня в Бирске. Под громогласное тройное «ура» и аплодисменты в небо запустили шары с флагом Воздушно-десантных войск. После минуты молчания в память о десантниках участники церемонии возложили цветы к подножию памятника.

Отметили праздник и в Сибае. В центре народной культуры и досуга ветеранам боевых действий вручили благодарственные письма.