«Я обязан быть на спецоперации»: боец из Башкирии о контракте с Минобороны

Боец из Башкортостана с позывным «Сейф» рассказал, почему решил отправиться на СВО. Срочную службу прошел в ВДВ. Когда началась спецоперация, сослуживцев мобилизовали. Боец из Башкортостана как многодетный отец не был призван. Но он сам решил подписать контракт.
Разовая выплата для жителей Башкортостана, заключивших контракт с Минобороны, выросла до 1 млн 200 тысяч рублей. Президент страны Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате в 400 тыс. руб. военным, которые с 1 августа и до конца 2024 заключат контракт для службы в зоне СВО. А с 10 июля этого года сумма единовременной выплаты увеличена по поручению Радия Хабирова.
Желающие подписать контракт могут задать интересующие вопросы по номеру 122 ситуационного центра или +7 (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора +7 (347) 248-29-31.