В Башкирии начались богослужения за участников СВО

В мечетях и церквях Башкортостана начались коллективные богослужения за бойцов — участников специальной военной операции. Ранее на прошедшем оперативном совещании правительства Радий Хабиров выступил с инициативой установить особые дни для богослужений. Глава республики отметил, что это просьба родных и близких участников спецоперации.