В Башкирии начались богослужения за участников СВО

В мечетях и церквях Башкортостана начались коллективные богослужения за бойцов — участников специальной военной операции. Ранее на прошедшем оперативном совещании правительства Радий Хабиров выступил с инициативой установить особые дни для богослужений. Глава республики отметил, что это просьба родных и близких участников спецоперации.
Предложение поддержали и лидеры религиозных конфессий. В Духовном управлении мусульман Башкортостана разработали специальную молитву за благополучие защитников Отечества на русском и башкирском языках.
В уфимской мечети «Рамазан» каждую пятницу будут проходить мольбы за благополучие участников специальной военной операции. Коллективные молитвы придадут духовную силу передовикам и терпение семьям, уверены священники.