Радий Хабиров выступил на форуме «Дни ритейла в Уфе»

Межрегиональный форум «Дни ритейла в Уфе», приуроченный к 100-летию Министерства торговли Башкортостана, стартовал сегодня в столице республики. В пленарном заседании форума принял участие Радий Хабиров. Глава Башкортостана поздравил с юбилеем работников сферы торговли, ветеранов отрасли и вручил передовикам госнаграды.

Во время своего выступления он отметил, что торговля — это одна из ключевых сфер региона, в отрасли сегодня заняты более 300 тысяч человек, в Башкортостане функционирует порядка 27 тыс. объектов торговли.

Торговля – одна из ключевых сфер экономики нашего региона, в которой занято более 300 тысяч человек. 27 тысяч объектов торговли в Башкортостане – это очень приличный показатель. По многим показателям развития торговой отрасли регион занимает лидирующие позиции в стране. Ежегодно растёт оборот розницы. За первое полугодие 2024 года он увеличился на 11,4 процента. По этому показателю республика – на втором месте в Приволжском федеральном округе и на восьмом – в стране.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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