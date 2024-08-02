Радий Хабиров выступил на форуме «Дни ритейла в Уфе»

Межрегиональный форум «Дни ритейла в Уфе», приуроченный к 100-летию Министерства торговли Башкортостана, стартовал сегодня в столице республики. В пленарном заседании форума принял участие Радий Хабиров. Глава Башкортостана поздравил с юбилеем работников сферы торговли, ветеранов отрасли и вручил передовикам госнаграды.
Во время своего выступления он отметил, что торговля — это одна из ключевых сфер региона, в отрасли сегодня заняты более 300 тысяч человек, в Башкортостане функционирует порядка 27 тыс. объектов торговли.