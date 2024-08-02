Радий Хабиров выступил на форуме «Дни ритейла в Уфе»

Торговля – одна из ключевых сфер экономики нашего региона, в которой занято более 300 тысяч человек. 27 тысяч объектов торговли в Башкортостане – это очень приличный показатель. По многим показателям развития торговой отрасли регион занимает лидирующие позиции в стране. Ежегодно растёт оборот розницы. За первое полугодие 2024 года он увеличился на 11,4 процента. По этому показателю республика – на втором месте в Приволжском федеральном округе и на восьмом – в стране.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан