В Башкирии запустили завод по переработке конопляного волокна

В Буздякском районе запустили первый в Башкортостане и третий в России завод по переработке конопляного волокна. Его открыли в рамках специализированного семинара «День поля». В час там перерабатывают 1 тонну сырья, из которого получается 250-300 кг готового волокна.

Впоследствии из него делают утеплители, нетканые материалы, геотекстиль, канаты, а от костры-опилок производят кирпичи, костробетон, арболитовые блоки. На мероприятии также рассказали про технологии выращивания технической конопли и свёклы под поливом.