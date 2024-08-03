В Уфе прошел фестиваль кумыса

Не только производители, но и ценители традиционного напитка в одном месте. В Уфе прошёл фестиваль кумыса. Проливные дожди не помешали провести на ипподроме «Акбузат» масштабное мероприятие. Это уже 18-й по счету конкурс кумысоделов. Свою продукцию представили более 20 хозяйств.

Конкурс в последние годы проводится в рамках международного фестиваля лошадей башкирской породы «Башкирская лошадь». Состязание состояло из нескольких этапов. В первую очередь организаторы проверяли теоретические знания участников. После члены жюри продегустировали лечебный напиток и оценили его качество.