В Башкирии на контроле спасателей остаются две ситуации с подтоплениями

В госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям сообщили актуальную информацию по дождевому паводку. По данным ведомства, на контроле остаются две ситуации: подтопление автодороги в Уфе и сход горной массы на дорогу в Бурзянском районе республики. Жилых домов и придомовых территорий в зоне подтоплений нет.

Также в ведомстве рассказали о максимальных уровнях подъема воды за минувшие сутки:

на реке Белой в Бирске + 20 см, текущий уровень – 377 см, выход реки на пойму – при 820 см;

на реке Белой в районе Монумента Дружбы в Уфе + 12 см, текущий уровень – 341 см, выход реки на пойму – при 600 см.

При этом за сутки уровень воды снизился на 30 см на реке Каряке в деревне Верхнеакбашево, на 29 см на реке Белой в деревне Верхнебиккузино Кугарчинского района и на 25 см на реке Ай в селе Большеустьикинское Мечетлинского района.