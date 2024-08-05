В Башкирии на контроле спасателей остаются две ситуации с подтоплениями

В госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям сообщили актуальную информацию по дождевому паводку. По данным ведомства, на контроле остаются две ситуации: подтопление автодороги в Уфе и сход горной массы на дорогу в Бурзянском районе республики. Жилых домов и придомовых территорий в зоне подтоплений нет.
Также в ведомстве рассказали о максимальных уровнях подъема воды за минувшие сутки:
При этом за сутки уровень воды снизился на 30 см на реке Каряке в деревне Верхнеакбашево, на 29 см на реке Белой в деревне Верхнебиккузино Кугарчинского района и на 25 см на реке Ай в селе Большеустьикинское Мечетлинского района.
Фото: госкомитет РБ по ЧС