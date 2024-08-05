В Башкирии утверждены новые лимиты охотничьей добычи

Глава Башкирии Радий Хабиров утвердил новые лимиты добычи охотничьих ресурсов на территории региона. Они вступили в силу 1 августа текущего года и будут действовать до 1 августа будущего.
Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, лимит для охоты на лосей составит 3 412 особей, сибирских косуль – 3 312 особей, рысей – 82 особи, пятнистых оленей – 7 особей, бурых медведей – 578 особей и барсуков – 864 особи.
В распоряжении также имеется список общедоступных охотничьих угодий на территории Башкирии.