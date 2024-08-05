Оползни и переливы дорог: в Башкирии продолжают бороться с дождевым паводком

Дожди в республике продолжаются и по прогнозу будут идти еще всю неделю. Местами грозы и град. Порывы ветра до 18 м/с, ночью и утром на автодорогах туман с видимостью 500 метров и менее.

Сейчас на контроле спасателей остаются две ситуации по дождевому паводку. Это перелив дороги к садам «Казарез» и «Альбатрос» в Демском районе Уфы и оползень при въезде в д. Мурадымово в Бурзянском районе. В столице на месте дежурят сотрудники Управления гражданской защиты для организации перевозки жителей.