Как в Башкирии господдержка помогает аграриям

Гранты, субсидии и льготы — башкирским фермерам доступны различные инструменты поддержки. Руководство республики уделяет большое внимание развитию агропромышленного комплекса. Сейчас в регионе имеется 67 хозяйств, занимающихся производством семян высших репродукций. Благодаря господдержке скоро в Давлекановском районе на базе КФХ появится целый семенной комплекс. За последние пять лет построены и введены в эксплуатацию современные и высокопроизводительные семя-, зерноочистительные и сушильные комплексы в нескольких районах Башкортостана.

Прежде чем отправить собранный урожай на хранение, образцы из каждой партии зерна попадают в лабораторию. Сначала специалисты проверяют их на зараженность, затем проводят оценку качества. Определяют влажность, массовую долю белка и содержание клейковины — чем ее больше, тем выше класс зерна и сорт муки.

Оборудование отделяет зерно от пыли и примесей, которые отличаются размером, толщиной, длиной или другими параметрами. После его ждет сушка. В хранилище попадает зерно уже идеального товарного вида. Здесь продукция может спокойно пролежать вплоть до самой весны. А в этом комплексе хозяйство готовит зерно только на семена.