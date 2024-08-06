В Башкирии возбудили уголовное дело по факту гибели рабочих на предприятии

В Стерлитамаке возбуждено уголовное дело по факту гибели троих рабочих на предприятии «Авангард» по ч. 3 ст. 217 УК РФ. Об этом информирует пресс-служба следкома по Башкирии.

По предварительной версии, несчастный случай произошел накануне на одном из предприятий города. В процессе демонтажа старого трубопровода в производственном здании загорелась газовоздушная смесь. В результате трое сотрудников предприятия скончались от полученных термических ожогов.

Проведен осмотр места происшествия, по его результатам будут назначены экспертизы для установления причин возгорания. Кроме того, правовая оценка будет дана действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на производстве.