В Уфе прошёл тату-фестиваль «Пигменты Урала»

Столица республики на один день превратилась в центр российской тату-культуры. В Уфе прошел фестиваль «Пигменты Урала». В атмосфере творчества и драйва развернулась битва титанов за звание лучших из лучших. На этом уникальном пространстве каждый мог найти вдохновение, обменяться опытом и обогатить свое знание о татуировках.

Только с разрешения мамы. Алина набила не просто бессмысленный рисунок, а решила запечатлеть любимые цветы бабушки и своего пушистика. Девушка считает себя кошатницей, сейчас у нее дома четыре питомца. Сегодня ей набивают восьмое тату. И оно точно не последнее, уверена девушка. Алина пришла сюда моделью. Мастер – ее подруга.

На уникальной площадке можно было не только насладиться искусством боди-арта, но и найти своего мастера и украсить тело новым тату. Фестиваль собрал лучших мастеров отечественного тату-сообщества: от маститых профессионалов до дерзких новичков, жаждущих признания. Приехали мастера-художники и энтузиасты со всей России. Конкурсы татуировок проходили в разных номинациях.

У каждого своя техника и стиль выполнения татуировок. Тут и реализм, и випшейдинг, и олдскул, и даже хоррор. Перечислить все стили сегодня сложно, ведь современные боди-художники постоянно расширяют кругозор своих возможностей. Многие из них используют все новые и новые решения для создания оригинальных рисунков, графики и эскизов. Их индивидуальность ярко выражалась даже во внешнем виде: в одежде, аксессуарах, атрибутике и манере общения.

На фестивале не только наносили тату. Была возможность и избавиться от неудачного рисунка. Его убирали современным лазером, который не оставляет рубцов и шрамов.

В конкурсе Роман также участвовал. Его мультяшный Скуби-Ду сейчас красуется на всю ногу.