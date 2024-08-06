Спасатели напоминают о запрете купания в реках Уфы

В первый погожий день после продолжительных дождей уфимцы и гости столицы потянулись на пляжи Уфы. По данным пресс-службы Управления гражданской защиты города, в настоящее время на водоемах купаются около 40 человек, еще примерно 160 - загорают.

В ведомстве напомнили о том, что запрет на купание даже на официальных пляжах башкирской столицы пока еще действует. Причина: дождевой паводок. Запрет не распространяется на зоны отдыха у озер.