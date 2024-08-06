Многодетная семья из Башкирии победила в конкурсе «Семья года»

Многодетная семья из Благоварского района стала победителем федерального конкурса «Семья года». Якуповы выиграли в номинации «Сельская семья». В октябре они поедут в Москву за наградой. Всего на федеральный этап конкурса «Семья года» в этом году поступило 388 заявок, 88 из них вышли в финал.

История семьи Якуповых началась в феврале 2010 года. Тогда Альберт познакомился с Гульнарой на свадьбе её сестры, и это была любовь с первого взгляда. Мысли о милой дюртюлинской девушке не оставляли юношу ни на минуту. Симпатия вскоре переросла во взаимную влюбленность. Пара прочитала никах и зарегистрировала свои отношения. Через год в молодой семье появился первенец Амиль. Мальчик пошёл по творческим стопам папы – 10 лет занимается танцами и играет на гитаре.

Долго скучать одному Амилю не пришлось, и уже через два года у Якуповых родился второй сын Эмиль. Юноша занимается футболом и мечтает стать профессионалом в этом виде спорта.

Будни и выходные семьи Якуповых бурлили и кипели, дети подрастали, стали ходить в детский сад, а молодые родители принялись за строительство уютного и просторного гнездышка. Вскоре у Альберта и Гульнары родился третий мальчик – Аллен. А следом и четвертый – Микаэль. Творческий папа решил дать ему имя композитора Таривердиева.

Семья всегда проводит время вместе: летом Якуповы ездят на пикник, осенью собирают грибы, зимой катаются на лыжах. Любят петь. Гульнара Ранисовна является педагогом дополнительного образования – учит детей правилам дорожного движения.

Семья давно принимает участие в творческой жизни района. Всё благодаря папе. Альберт Рафаилович работает руководителем вокального ансамбля в районном ДК села Языково. Поэтому директором дворца культуры было принято решение направить Якуповых на конкурс. Для этого они придумали сюжет видеовизитки и ролика о жизни в селе.

За последние 10 лет число многодетных семей в республике увеличилось почти на 28 процентов и достигло 59 тысяч. По этому показателю Башкортостан занимает первое место в Приволжском федеральном округе и седьмое в России. Многодетная семья – это основа жизни нашей страны и нации, говорит руководитель региона Радий Хабиров.