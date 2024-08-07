«Стыдно оставаться в тепле, когда другие на СВО»: боец о подписании контракта с Минобороны

Такое признание сделал боец с позывным «Хаим». Будучи депутатом Госсобрания Башкортостана, он с самого начала спецоперации оказывал поддержку, собирая гуманитарную помощь, помогая семьям военнослужащих, не раз ездил на Донбасс. В феврале этого года депутат отправился добровольцем в зону СВО, пройдя обучение по тактической медицине и управлению квадрокоптерами.
Контракт на военную службу могут заключить мужчины в возрасте до 60 лет, в исключительных случаях — до 65. Подписать соглашение имеют право и не служившие ранее граждане, но получившие высшее или среднее профессиональное образование. Разовая выплата для жителей Башкортостана, заключивших контракт с Минобороны, выросла до 1 млн 200 тысяч рублей.
Президент страны Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате в 400 тыс. руб. военным, которые с 1 августа и до конца 2024 заключат контракт для службы в зоне СВО. А с 10 июля этого года сумма единовременной выплаты увеличена по поручению Радия Хабирова.