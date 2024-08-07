«Стыдно оставаться в тепле, когда другие на СВО»: боец о подписании контракта с Минобороны

Такое признание сделал боец с позывным «Хаим». Будучи депутатом Госсобрания Башкортостана, он с самого начала спецоперации оказывал поддержку, собирая гуманитарную помощь, помогая семьям военнослужащих, не раз ездил на Донбасс. В феврале этого года депутат отправился добровольцем в зону СВО, пройдя обучение по тактической медицине и управлению квадрокоптерами.