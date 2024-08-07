В Уфе производители средств реабилитации получили господдержку

Господдержка – залог здоровья. Уфимские предприятия, выпускающие ортопедические матрасы и аппараты для реабилитации, благодаря Фонду развития промышленности Республики Башкортостан наращивают производства. Увеличивается и рынок сбыта, так как уникальная продукция востребована не только в России, но и в дружественных странах.
Уже более двух десятилетий компания «ВиЦыАн» является ведущим предприятием России по выпуску ортопедических матрасов и подушек. У предприятия более ста разработок, часть из которых подтверждена патентами. В разработке продукции принимали участие не только пациенты, но и научные сотрудники. Само производство – безотходное.
Основные заказчики продукции – крупнейшие медицинские учреждения России и Башкортостана, в том числе и санатории. Большим спросом пользуются противопролежневые изделия для лежачих пациентов. Чтобы выполнить все заказы, компания увеличила штат сотрудников. Рабочие места получили и люди с ограниченными возможностями здоровья.
Окончательный вид матрасы и подушки получают в швейном цехе. Светлана Шутова работает здесь уже более 10 лет. Опытом делится и с новыми сотрудниками. Говорит, главное в этом деле не скорость, а качество.
Напрямую с предприятием, как и со многими другими, работает и управленческая команда главы республики. После личного участия директора компании в совещании «Промышленный час», которое провёл Радий Хабиров, «ВиЦыАн» получил поддержку Фонда развития промышленности Башкортостана.
Рост производства идёт и на научно-внедренческом предприятии «Орбита». Оттого и необходимость в новом цехе, который строится. После его запуска количество продукции увеличится вдвое, до 2400 аппаратов для реабилитации в год. Среди них есть и уникальные, которые выпускаются только здесь. Например, тренажер с интеллектуальной системой управления и биологической обратной связью. Лечебно-диагностический комплекс состоит из четырех аппаратов, объединенных в единую сеть с центральным сервером.
Развитие предприятий, которые производят столь нужную продукцию, находится под особым контролем Радия Хабирова. Неслучайно именно здесь состоялось одно из выездных заседаний в формате «Промышленный час». В результате компании получили господдержку, а республика – увеличение производства и новые рабочие места.
Такие предприятия ставят на ноги не только пациентов реабилитационных центров, но и всю экономику республики. Результат также дает комплексный и системный подход. Это видно по федеральным рейтингам. Башкортостан вновь подтвердил, что является регионом, где реализуется самая эффективная промышленная политика.