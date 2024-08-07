В Уфе производители средств реабилитации получили господдержку

Господдержка – залог здоровья. Уфимские предприятия, выпускающие ортопедические матрасы и аппараты для реабилитации, благодаря Фонду развития промышленности Республики Башкортостан наращивают производства. Увеличивается и рынок сбыта, так как уникальная продукция востребована не только в России, но и в дружественных странах.

Уже более двух десятилетий компания «ВиЦыАн» является ведущим предприятием России по выпуску ортопедических матрасов и подушек. У предприятия более ста разработок, часть из которых подтверждена патентами. В разработке продукции принимали участие не только пациенты, но и научные сотрудники. Само производство – безотходное.

Из крошки, которая образуется при нарезке, мы делаем вот такие блоки. Они потом снова превращаются в матрасы. Олег Поснов, начальник производства

Основные заказчики продукции – крупнейшие медицинские учреждения России и Башкортостана, в том числе и санатории. Большим спросом пользуются противопролежневые изделия для лежачих пациентов. Чтобы выполнить все заказы, компания увеличила штат сотрудников. Рабочие места получили и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Мягкие, разные матрасы. Мне нравится тут работать. 5 дней работаем, 2 дня отдыхаем, в праздники тоже выходной. Платят хорошо, доход нормальный. Марсель Туктагулов, сотрудник предприятия

Окончательный вид матрасы и подушки получают в швейном цехе. Светлана Шутова работает здесь уже более 10 лет. Опытом делится и с новыми сотрудниками. Говорит, главное в этом деле не скорость, а качество.

Эти изделия должны быть качественными, потому что ими пользуются люди, чтобы им было удобно, комфортно. И обслуживать его тоже удобно. Светлана Шутова, швея

Напрямую с предприятием, как и со многими другими, работает и управленческая команда главы республики. После личного участия директора компании в совещании «Промышленный час», которое провёл Радий Хабиров, «ВиЦыАн» получил поддержку Фонда развития промышленности Башкортостана.

В прошлом году одобрили льготное кредитование, и мы эффективно этим пользуемся. Появилась возможность модернизировать производство. На данный момент закупаем в Китае оборудование дорогостоящее. Осенью его установим и увеличим производство. Виталий Цыганков, директор компании «ВиЦыАн»

Рост производства идёт и на научно-внедренческом предприятии «Орбита». Оттого и необходимость в новом цехе, который строится. После его запуска количество продукции увеличится вдвое, до 2400 аппаратов для реабилитации в год. Среди них есть и уникальные, которые выпускаются только здесь. Например, тренажер с интеллектуальной системой управления и биологической обратной связью. Лечебно-диагностический комплекс состоит из четырех аппаратов, объединенных в единую сеть с центральным сервером.

Составляется индивидуальная программа, и, выполняя её, мышцы пациентов выравниваются. Устраняется дисбаланс. У нас один такой комплекс взяли в санаторий Минобороны, и на нём будут проходить реабилитацию участники СВО. Елена Исаева, руководитель отдела маркетинга НВП «Орбита»

Развитие предприятий, которые производят столь нужную продукцию, находится под особым контролем Радия Хабирова. Неслучайно именно здесь состоялось одно из выездных заседаний в формате «Промышленный час». В результате компании получили господдержку, а республика – увеличение производства и новые рабочие места.

Мне очень нравится то, что мы можем помогать людям. Мы производим качественные аппараты, которые помогают восстановлению движения и в принципе восстановлению жизни. Рудольф Калимулин, слесарь-сборщик