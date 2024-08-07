В Башкирии завершается подготовка к фестивалю «Башкорт аты»

На «Башкорт аты» всадники поборются за тушу козла. В Баймакском районе идёт подготовка к международному фестивалю. Соревнования проводятся третий год подряд по указу главы республики Радия Хабирова. И неслучайно именно в Баймакском районе. Там уделяется большое внимание развитию коневодства, сохранению генофонда лошадей башкирской породы.
Программа будет состоять из четырех блоков: делового, творческого, спортивного, а также выставки товаров местных производителей. Планируется проведение шести видов скачек. Одним из ключевых мероприятий фестиваля станет конный парад.
До открытия фестиваля остаются считанные дни. Он пройдет 15 и 16 августа на озере Графском. Сейчас там волонтёры подготавливают площадку, строятся гостевые трибуны, также обновляется сцена. А участники конноспортивных соревнований и игр тренируются.