В Башкирии завершается подготовка к фестивалю «Башкорт аты»

На «Башкорт аты» всадники поборются за тушу козла. В Баймакском районе идёт подготовка к международному фестивалю. Соревнования проводятся третий год подряд по указу главы республики Радия Хабирова. И неслучайно именно в Баймакском районе. Там уделяется большое внимание развитию коневодства, сохранению генофонда лошадей башкирской породы.