В Башкирии туристы на своем пути встретили медведя

Туристическая группа приехала из Магнитогорска для восхождения на гору в Белорецком районе нашей республики. Они уже собрались в обратный путь, но попали в беду. Как сообщает пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС, спускаясь с горы они заметили медведя.

Туристы напугались и решили перейти реку Инзер вброд. Но из-за проливных дождей уровень воды в реке сильно поднялся, течение было очень сильным, и они оказались в ловушке. Друзья обратились за помощью спасателей.

Специалисты оперативно прибыли на место. На катамаране туристов перевезли на противоположный берег, а потом на машине довезли до станции Реветь.

В медицинской помощи никто из них не нуждался.