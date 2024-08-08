В Башкирии в ДТП разбился юный мотоциклист

Трагедия произошла минувшей ночью в селе Ишберда. По данным пресс-службы Госавтоинспекции Башкирии, 16-летний местный житель на мопеде «Vento» наехал на двух пешеходов, после чего перевернулся.

Уточняется, что девушки шли в попутном направлении. В результате аварии несовершеннолетний байкер скончался на месте происшествия до приезда медиков. Одну из пострадавших пешеходов доставили в стационар, вторая девушка не пострадала.

Молодой человек управлял мопедом без прав и без средств пассивной защиты, отметили в ведомстве.