Власти Башкирии обсудили развитие Евразийского музея кочевых цивилизаций

Мне не нравятся эти дома, аутентичности там не будет. Вы хотите передать аутентичность через обработку, это будет безобразно, на мой взгляд. Дом построите, обляпаете камнями – это будет новодел. Поэтому я подумал, что лучше будет, может быть, взять какие-то современные архитектурные формы.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан