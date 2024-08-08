Власти Башкирии обсудили развитие Евразийского музея кочевых цивилизаций

Мавзолей Тура-хана намерены включить в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Это позволит в разы увеличить турпоток на площадку Евразийского музея кочевых цивилизаций. За месяц с момента открытия визит-центр посетили свыше 20 тысяч человек. То, как будет развиваться территория, обсудили на совещании под руководством главы региона.

В ходе дискуссии было внесено много правок в проект комплекса. Радий Хабиров, например, поручил увеличить амфитеатр, который расположится непосредственно перед музеем. Он должен быть рассчитан на 5 тысяч мест. Также архитекторам предстоит доработать проект будущей ремесленной деревни.

Мне не нравятся эти дома, аутентичности там не будет. Вы хотите передать аутентичность через обработку, это будет безобразно, на мой взгляд. Дом построите, обляпаете камнями – это будет новодел. Поэтому я подумал, что лучше будет, может быть, взять какие-то современные архитектурные формы.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

К октябрю архитекторы должны представить эскизный проект самого музея. Радий Хабиров поручил начинать закупать экспонаты, чтобы сделать экспозицию учреждения более интересной и насыщенной. Кроме того, Глава Башкортостана акцентировал внимание и на ипподроме, который должен стать лучшим в республике. В комплексе также расположится музей башкирской лошади и спа-санаторий.

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