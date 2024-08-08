Власти Башкирии обсудили развитие Евразийского музея кочевых цивилизаций

Мавзолей Тура-хана намерены включить в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Это позволит в разы увеличить турпоток на площадку Евразийского музея кочевых цивилизаций. За месяц с момента открытия визит-центр посетили свыше 20 тысяч человек. То, как будет развиваться территория, обсудили на совещании под руководством главы региона.
В ходе дискуссии было внесено много правок в проект комплекса. Радий Хабиров, например, поручил увеличить амфитеатр, который расположится непосредственно перед музеем. Он должен быть рассчитан на 5 тысяч мест. Также архитекторам предстоит доработать проект будущей ремесленной деревни.
К октябрю архитекторы должны представить эскизный проект самого музея. Радий Хабиров поручил начинать закупать экспонаты, чтобы сделать экспозицию учреждения более интересной и насыщенной. Кроме того, Глава Башкортостана акцентировал внимание и на ипподроме, который должен стать лучшим в республике. В комплексе также расположится музей башкирской лошади и спа-санаторий.