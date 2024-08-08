В Уфе завершают возведение колоннады возле реки Белой

На уфимской набережной реки Белой завершается возведение колоннады. Об этом в соцсетях написал глава республики. Объект откроют в августе, к юбилею Уфы. Это точная копия колоннады, которая почти 80 лет украшает набережную в Сухуме.

Первый камень в основание в прошлом году заложили Глава Башкортостана Радий Хабиров и президент Абхазии Аслан Бжания, объект символизирует дружбу двух республик. Сегодня Башкортостан и Абхазия взаимодействуют в самых разных сферах: торговле и предпринимательстве, сельском хозяйстве, медицине и туризме. И, как отметил Радий Хабиров, колоннада станет яркой достопримечательностью и новой жемчужиной на туристической карте Уфы.