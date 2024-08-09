В Уфе спасатели помогли сорвавшейся с обрыва лошади

В Уфе в районе Каменной переправы сегодня днем лошадь сорвалась с обрыва. Животное оказалось на труднодоступном участке берега, рассказали в пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС.

На место выехала группа спасателей. Им потребовалось специальное оборудование, чтобы аккуратно поднять лошадь с берега реки. Затем они погрузили ее на надувной плот и переправили на берег.

В результате падения животное не получило серьезных травм. Ее осмотрели ветеринары и передали хозяевам.