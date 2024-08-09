В Башкортостане стартовала акция «Внимание, переезд»

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с железнодорожниками провели рейд в Уфимском районе на 26-м км федеральной трассы М-5. Это оживленный участок — за час переезд проезжают сотни машин. После проверки были выявлены нарушения — отсутствовала разметка и ряд дорожных знаков.

Если нарушения не будут устранены при повторной проверке, юрлицу грозят штрафы до 300 тыс. рублей. С водителями провели беседы о правилах проезда ж/д переездов. Профилактические мероприятия проходят в целом по стране. Это связано с ЧП в Волгоградской области, когда пассажирский поезд сорвался с рельсов в результате столкновения с самосвалом.