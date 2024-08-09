Семья из Башкирии делает на кухне окопные свечи

Семья из Мелеуза развернула на кухне небольшое производство. Елена Соловьева с супругом и сыном изготавливают окопные свечи. Всё, что нужно для этого, — жестяные банки, картон, расплавленный парафин, ловкость рук и желание помочь бойцам.
Блиндажная свеча – это свеча длительного горения, которая служит источником тепла и света несколько часов. Благодаря ей можно разогреть еду, высушить обувь, согреть руки, растопить снег.
Елена Соловьева состоит в благотворительном фонде «Добрые люди». Они собирают гуманитарную помощь, формируют посылки и сами отвозят. Помогают чем могут. Отправляют как вещи первой необходимости, так и небольшие сувениры, напоминающие о родине.