Семья из Башкирии делает на кухне окопные свечи

Семья из Мелеуза развернула на кухне небольшое производство. Елена Соловьева с супругом и сыном изготавливают окопные свечи. Всё, что нужно для этого, — жестяные банки, картон, расплавленный парафин, ловкость рук и желание помочь бойцам.

Блиндажная свеча – это свеча длительного горения, которая служит источником тепла и света несколько часов. Благодаря ей можно разогреть еду, высушить обувь, согреть руки, растопить снег.