В Уфе готовят средства РЭБ для бойцов СВО

Уфимец Владимир Аминов с позывным «Монах» и его команда изготавливают средства радиоэлектронной борьбы, изделия тактической медицины, а также занимаются улучшением бронежилетов. Они уникальны, поэтому их производят поштучно.

По данным регионального отделения Народного фронта, Владимир с 2014 года оказывает поддержку защитникам ДНР и ЛНР, которые и дали ему позывной. Два года назад он стал помогать бойцам СВО. Также представители Народного фронта отмечают, что в будущем качественные модели могут быть запущены в небольшую серию — современные средства РЭБ динамичны, требуют быстрой реакции на изменение технологий противника.