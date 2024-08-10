В Уфе готовят средства РЭБ для бойцов СВО

Уфимец Владимир Аминов с позывным «Монах» и его команда изготавливают средства радиоэлектронной борьбы, изделия тактической медицины, а также занимаются улучшением бронежилетов. Они уникальны, поэтому их производят поштучно.
По данным регионального отделения Народного фронта, Владимир с 2014 года оказывает поддержку защитникам ДНР и ЛНР, которые и дали ему позывной. Два года назад он стал помогать бойцам СВО. Также представители Народного фронта отмечают, что в будущем качественные модели могут быть запущены в небольшую серию — современные средства РЭБ динамичны, требуют быстрой реакции на изменение технологий противника.
Контракт на военную службу могут заключить мужчины в возрасте до 60 лет, в исключительных случаях — до 65. Подписать соглашение имеют право и не служившие ранее граждане, получившие высшее или среднее профессиональное образование. Разовая выплата для жителей Башкортостана, заключивших контракт с Минобороны, выросла до 1 млн 200 тысяч рублей.
Президент России Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате в размере 400 тыс. рублей военным, которые с 1 августа и до конца года заключат контракт для службы в зоне СВО. Ранее, с 10 июля, сумма единовременной выплаты увеличена по поручению Радия Хабирова.
Желающие подписать контракт могут задать интересующие вопросы по номеру 122 ситуационного центра, а также в офисах МФЦ «Мои документы».