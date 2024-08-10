В Башкирии на территории озера Талкас прошёл масштабный субботник

Сегодня такой масштабный субботник, мне кажется, 220-230 человек присутствует. На сегодня озеро самое чистое и высокогорное в Республике Башкортостан. Лет 10-15 назад начало озеро цвести и мелеть, соответственно, некоторые виды фауны и флоры исчезают. Поэтому наши субботники – это то, что мы можем сделать для очистки Талкаса.

Зариф Байгускаров, депутат Госдумы Российской Федерации