В Башкирии на территории озера Талкас прошёл масштабный субботник

Для жителей Баймакского района и близлежащих территорий суббота прошла с пользой. Добровольцы откликнулись на призыв депутата Госдумы Зарифа Байгускарова принять участие в экоакции. К уборке побережья озера Талкас присоединились более 200 человек из Баймака, Сибая и Магнитогорска.

Вооружившись перчатками и мешками, они собирали консервные банки и пластиковые бутылки, также жители высадили деревья. В субботнике участвовали и водолазы — они обследовали дно и очистили его от мусора. Мероприятие приурочили ко Дню физкультурника — перед уборкой традиционно прошел забег.

Сегодня такой масштабный субботник, мне кажется, 220-230 человек присутствует. На сегодня озеро самое чистое и высокогорное в Республике Башкортостан. Лет 10-15 назад начало озеро цвести и мелеть, соответственно, некоторые виды фауны и флоры исчезают. Поэтому наши субботники – это то, что мы можем сделать для очистки Талкаса.

Зариф Байгускаров, депутат Госдумы Российской Федерации
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