В Башкирии в лесу заблудились грибники из Магнитогорска

Накануне вечером в лесу неподалеку от села Абзаково заблудилась семья из Магнитогорска. Как сообщает пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС, они ежегодно приезжают в наши края за грибами и знают каждую тропинку.

Однако вчера что-то пошло не так. Семья пыталась выбраться из леса самостоятельно, но найти дорогу не получалось. Наступали сумерки, и женщина начала паниковать. Тогда ее супруг вызвал спасателей.

Он сообщил координаты, и сотрудники службы быстро нашли семью. На квадроцикле семью довезли до дороги, где находился их автомобиль.