В Башкирии для школьников из многодетных семей проезд будет бесплатным

С 1 сентября в силу вступает закон о бесплатном проезде для учащихся школ из многодетных семей. Об этом информирует пресс-служба Госсобрания Башкирии.

Фото №1 - В Башкирии для школьников из многодетных семей проезд будет бесплатным

В июне в республике были внесены изменения в закон «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Одной из новых мер поддержки стал бесплатный проезд на городском общественном транспорте, как в автобусах, так и в трамваях и троллейбусах. 

Константин Толкачев, председатель Госсобрания – Курултая РБ

Напомним, данной мерой поддержки смогут пользоваться все школьники из многодетных семей без учета критерия нуждаемости. Уточняется, что мера будет актуальна в учебные дни с 1 сентября по 31 мая. Исключение: выходные дни, каникулы и праздники.   

В Башкирии многодетная семья – это семья, воспитывающая трех и более детей. В том числе усыновленные дети, принятые под опеку или попечительство.

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