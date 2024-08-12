В Башкирии для школьников из многодетных семей проезд будет бесплатным

С 1 сентября в силу вступает закон о бесплатном проезде для учащихся школ из многодетных семей. Об этом информирует пресс-служба Госсобрания Башкирии.
Напомним, данной мерой поддержки смогут пользоваться все школьники из многодетных семей без учета критерия нуждаемости. Уточняется, что мера будет актуальна в учебные дни с 1 сентября по 31 мая. Исключение: выходные дни, каникулы и праздники.
В Башкирии многодетная семья – это семья, воспитывающая трех и более детей. В том числе усыновленные дети, принятые под опеку или попечительство.