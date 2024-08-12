В Башкирии для школьников из многодетных семей проезд будет бесплатным

В июне в республике были внесены изменения в закон «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Одной из новых мер поддержки стал бесплатный проезд на городском общественном транспорте, как в автобусах, так и в трамваях и троллейбусах.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания – Курултая РБ