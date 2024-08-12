В Башкирии активисты очистили побережье озера Талкас

Для жителей Баймакского района и близлежащих территорий выходные прошли с пользой. Добровольцы откликнулись на призыв депутата Госдумы Зарифа Байгускарова принять участие в экоакции. К уборке побережья озера Талкас присоединились более 200 человек из Баймака, Сибая и Магнитогорска.

Вооружившись перчатками и мешками, они собирали консервные банки и пластиковые бутылки, также жители высадили деревья. В субботнике участвовали и водолазы – они обследовали дно и очистили его от мусора. Мероприятие приурочили ко Дню физкультурника – перед уборкой традиционно прошел забег.