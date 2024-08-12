Санаторий «Красноусольск» принял более 100 участников СВО из Башкирии

Наше поколение воспитано теми, кто ковал Победу в годы Великой Отечественной войны. Делать добро, протягивать руку помощи, помогать людям учили меня и мои родители. Ну, а как иначе? В зоне спецоперации наши бойцы самоотверженно выполняют боевые задачи. Они каждый день освобождают территории. При этом многие получают ранения, за своих мужчин волнуются их матери, жёны, дети. Если нашим воинам нужна помощь, и мы в состоянии её оказать, как можно оставаться в стороне? Это просто недопустимо. Сейчас как никогда важно поддерживать наших земляков на фронте всеми возможными способами. Они ежедневно трудятся на наше благо и мы, в свою очередь, должны быть для них опорой. Пусть Победа будет скорой и все вернутся домой живыми и здоровыми.

Рамиль Бадретдинов, генеральный директор санатория «Красноусольск»