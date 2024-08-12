Санаторий «Красноусольск» принял более 100 участников СВО из Башкирии

В Башкирии поддержку участникам спецоперации на Донбассе оказывают различные предприятия и организации. За весь период проведения СВО подразделения и военнослужащие из Башкирии получили огромный объем продуктов питания, стройматериалов, лекарственных препаратов, тяжелую и легкую колесную технику и т.д.

Фото №1 - Санаторий «Красноусольск» принял более 100 участников СВО из Башкирии

Как отметил Глава Башкирии во время своей встречи с Владимиром Путиным, которая состоялась в апреле, в регионе действует более 40 различных мер поддержки воинов спецоперации и членов их семей, а на их реализацию за два минувших года было направлено свыше 7 млрд рублей.  

Одна из таких мер поддержки – санаторно-курортное лечение наших бойцов. В текущем году на оздоровление и реабилитацию военнослужащих, получивших ранение, предусмотрено 100 млн рублей. Самих участников СВО и их родственников принимают 15 санаториев республики.  

Мы с ребятами встречаемся и спрашиваем их: что бы вы хотели? Они говорят: хотели бы, например, в санаторий. У нас санаториев много, поэтому отправляем их с семьями. Если он сам не может, то жена с родителями и так далее. Эту работу продолжаем. Всегда анализируем, что ещё, какие потребности есть, и это самая ключевая задача, которую мы видим. 

Радий Хабиров, Глава Башкирии
Фото №2 - Санаторий «Красноусольск» принял более 100 участников СВО из Башкирии

В санатории «Красноусольск» в Гафурийском районе Башкирии для наших воинов разработан широкий спектр лечения и реабилитации. В нее входят диагностика, электрокардиография, прием терапевта, невролога, климатолечение терренкур, прием минеральной воды, грязелечение, минеральные ванны, лечебные души, медицинский массаж и многое другое. Кроме того, в штате санатория теперь работает психолог. Всего здесь отдохнули и полечились 103 бойца и 414 членов их семей.

Наше поколение воспитано теми, кто ковал Победу в годы Великой Отечественной войны. Делать добро, протягивать руку помощи, помогать людям учили меня и мои родители. Ну, а как иначе? В зоне спецоперации наши бойцы самоотверженно выполняют боевые задачи. Они каждый день освобождают территории. При этом многие получают ранения, за своих мужчин волнуются их матери, жёны, дети. Если нашим воинам нужна помощь, и мы в состоянии её оказать, как можно оставаться в стороне? Это просто недопустимо. Сейчас как никогда важно поддерживать наших земляков на фронте всеми возможными способами. Они ежедневно трудятся на наше благо и мы, в свою очередь, должны быть для них опорой. Пусть Победа будет скорой и все вернутся домой живыми и здоровыми. 

Рамиль Бадретдинов, генеральный директор санатория «Красноусольск»
Фото №3 - Санаторий «Красноусольск» принял более 100 участников СВО из Башкирии
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Кроме того, сотрудники санатория «Красноусольск» с начала проведения спецоперации собирают гуманитарную поддержку для воинов СВО: отправлены два полноприводных УАЗа, бензиновый генератор и многое другое, что так необходимо нашим землякам на передовой.  

Также санаторий оказал воинам и их близким матпомощь в размере 100 тысяч рублей. А благотворительная материальная помощь от санатория участникам спецоперации и членам их семей превысила 500 тысяч рублей.

Фото: предоставлено санаторием «Красноусольск»

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