Санаторий «Красноусольск» принял более 100 участников СВО из Башкирии

В Башкирии поддержку участникам спецоперации на Донбассе оказывают различные предприятия и организации. За весь период проведения СВО подразделения и военнослужащие из Башкирии получили огромный объем продуктов питания, стройматериалов, лекарственных препаратов, тяжелую и легкую колесную технику и т.д.
Как отметил Глава Башкирии во время своей встречи с Владимиром Путиным, которая состоялась в апреле, в регионе действует более 40 различных мер поддержки воинов спецоперации и членов их семей, а на их реализацию за два минувших года было направлено свыше 7 млрд рублей.
Одна из таких мер поддержки – санаторно-курортное лечение наших бойцов. В текущем году на оздоровление и реабилитацию военнослужащих, получивших ранение, предусмотрено 100 млн рублей. Самих участников СВО и их родственников принимают 15 санаториев республики.
В санатории «Красноусольск» в Гафурийском районе Башкирии для наших воинов разработан широкий спектр лечения и реабилитации. В нее входят диагностика, электрокардиография, прием терапевта, невролога, климатолечение терренкур, прием минеральной воды, грязелечение, минеральные ванны, лечебные души, медицинский массаж и многое другое. Кроме того, в штате санатория теперь работает психолог. Всего здесь отдохнули и полечились 103 бойца и 414 членов их семей.
Кроме того, сотрудники санатория «Красноусольск» с начала проведения спецоперации собирают гуманитарную поддержку для воинов СВО: отправлены два полноприводных УАЗа, бензиновый генератор и многое другое, что так необходимо нашим землякам на передовой.
Также санаторий оказал воинам и их близким матпомощь в размере 100 тысяч рублей. А благотворительная материальная помощь от санатория участникам спецоперации и членам их семей превысила 500 тысяч рублей.
Фото: предоставлено санаторием «Красноусольск»